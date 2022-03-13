Kar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından uyarıları yayınlanan karlı hava dalgası en etkili anlarını dün akşam saatlerinden itibaren yaşattı. Birçok şehir beyaza büründü, İstanbul'da kar kalınlığı karışlarla ölçülecek hale geldi. Karlı hava dalgasının hafta ortasına kadar yurtta kalacağı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye uzun yıllardır yaşadığı en soğuk mart günlerini yaşıyor. Yurdun birçok şehrinde kar hakim olurken kar kalınlıkları artmaya devam ediyor. Tahminlere göre soğuk hava sistemi en etkili gününü dün yaşattı ancak kar yağışlarının hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA 2 GÜN DAHA ETKİLİ OLACAK

Kar yağışının İstanbul’da bugün ve pazartesi günü de etkili olması bekleniyor. Aralıklarla kar geçişleri görülse de kar yağışının düne göre daha az birikim yapacağı tahmin ediliyor.

ANADOLU’DA PERŞEMBEYE KADAR KAR VAR

Anadolu’nun yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışının etkisini perşembe akşamına kadar sürdürmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselişe geçmesi beklenen sıcaklık değerleriyle birlikte kar yağışının yoğunluğu da azalacak.

KAR BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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