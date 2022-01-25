Kar yağışı devam edecek mi, ne kadar sürecek?

Son yıllarda görülen en yoğun kar yağışı altında vatandaşların bir bölümü çile çekerken, bir bölümü tadını çıkardı. Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre kar yağışı üç gün daha etkisini sürdürecek ancak İstanbul'da bugünden itibaren daha kısa süreli ve hafif şekilde görülecek. Kar yağışı perşembe gününden itibaren etkisini kaybedecek.

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Kar yağışı nedeniyle trafik felç hale gelirken, özellikler sokak aralarında kar topu oynayan, eğelenen vatandaşlara da sahne oluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının dün olduğu gibi bugün de akşam itibarıyla 18.00'den sonra yine yoğun biçimde devam edeceğini belirterek bütün vatandaşları yapılan uyarılara uymaya çağırdı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Yurdu saran soğuk hava dalgasının sebep olduğu kar yağışlarının perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenirken soğuk havanın hafta sonu da kendini göstermesi bekleniyor. Hafta sonu doğuda -22'yi aşan soğuklar görülecek.

Dün İstanbul'un kuzeyinde oluşan vorteksin de etkisiyle şehrin batısında adeta bir kar fırtınası meydana gelirken, gecenin ilerleyen saatlerinde yağış Anadolu Yakası'nda da kendini göstermeye başladı, bugün ise şehirde havanın düne göre çok daha sakin geçmesi bekleniyor.

İMAMOĞLU UYARDI, KAR YAĞIŞI GELİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaşanan kar felaketinin son durumu ile ilgili AKOM’da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kar yağışının dün olduğu gibi bugün de akşam itibariyle 18.00’den sonra yine yoğun biçimde devam edeceğini belirterek bütün vatandaşları yapılan uyarılara uymaya çağırdı.

İmamoğlu “Belli bölgelerde özellikle kar yağışı yine etkili olacak. Yapılan uyarılara, bütün açıklamalara, bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Lütfen bu akşam kar yağışı olduğunu bilelim. Belli noktalarda çok etkili olacak. Yarın ve bir sonraki gün de kar ihtimali var” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı duyuruları da paylaşan İmamoğlu TEM otoyolunda, Kuzey Çevre Yolu'nda ve D-100 kara yolunda aracını bırakmış olan vatandaşların araçlarını almalarına izin verileceğini belirterek yolların kapalı kalmasına neden olan bu araçların çekilmesinin görevlilerin işlerini kolaylaştıracağını kaydetti.