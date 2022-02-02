Abone Ol

Kar yağışı İstanbul barajlarını beklendiği kadar doldurmadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02'lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

Yayınlanma: 12:28 - 02 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kar yağışı İstanbul barajlarını beklendiği kadar doldurmadı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı. İstanbul’un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü. Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti. (İHA)

Bayburt'ta baraj gölü dondu İlginizi Çekebilir Bayburt'ta baraj gölü dondu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Balık BAYBURT beyaz istanbul kar yağışı Pazartesi