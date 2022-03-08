Kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul’da kar yağışı etkili olacak

Hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, kar yağışı kapıya dayandı. Kar yağışı yarından itibaren başlayacak, İstanbul’da 12 Mart tarihinde sıcaklıklar -1’e kadar inecek, Ankara’da -4 dereceyi görecek. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

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Cemrelerin bir bir düşmesinin ardından mart ayı İstanbul için sert soğuklara sahne olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan tahminlere göre soğuk hava dalgası yurdu bugün etkilemeye başlayacak. Aybar kar fırtınası ile hafta ortasında tüm yurdu kar ve soğuk hava etkisi altına alacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

İSTANBUL MART ORTASINDA EKSİ DEĞERLER GÖRECEK

Baharın ilk ayı olarak kabul edilen mart ayı İstanbul için sert soğuklara sahne olacak. İstanbul'da 12 Mart tarihinde sıcaklıklar -1'e kadar inecek, Ankara'da -4 dereceyi görecek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu'da -7 dereceye kadar düşecek.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.