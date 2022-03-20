Kar yağışının barajlara etkisi oldu mu? İşte İstanbul’da son durum

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzleri güldürdü. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 87'yi geçti. İki barajda ise yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşıldı.

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Geçtiğimiz aylarda yüzde 40 seviyesine kadar inen İstanbul’da baraj doluluk oranları kar yağışı ile birlikte daha da yükseldi.

Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 87 seviyesini geçerek son 1 yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 87.11’i gösterirken geçen yıl bu seviye yüzde 72’ydi.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde:

Alibey barajı: 80.69

Ömerli barajı: 91.17

Terkos barajı: 83.2

Darlık barajı: 96.09

Pabuçdere barajı: 96.2

Elmalı barajı: 95.03

Kazandere barajı: 100

Istrancalar barajı: 100

Büyükçekmece barajı: 88. 62

Sazlıdere barajı: 61.09

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