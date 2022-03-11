Kar yağışının etkili olduğu yollarda son durum

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu Dörtdivan OHT ile Tursan OHT bölgesi TIR trafiğine kapatılırken, trafikteki TIR'lar yolda kaldı. Ulaşıma kapanan birçok yolda çalışmalar sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurt genelinde devam eden kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yollardaki çalışmaları devam ediyor.

ANADOLU OTOYOLU’NDA TIRLAR BEKLETİLİYOR

Saat 18.00 itibarıyla Anadolu Otoyolu Dörtdivan OHT ile Tursan OHT bölgesinde TIR'ların bekletilmek suretiyle güzergahın çift yönlü olarak TIR trafiğine kapatıldığı bildirildi.

1 YOL ULAŞIMA AÇILDI, 2 YOL KAPANDI

Karaman – Mut Yolu TIR ve çekicili araçlar hariç ulaşıma açıldığı açıklandı. Ağrı-Van Yolu ve Hakkari-Şırnak Devlet Yolu’nun ise ulaşıma kapatıldığı duyuruldu.

YOLLARDA SON DURUM

Kar yağışının etkili olduğu diğer yollarda ise son durum şu şekilde;

Erzurum Çat Bingöl Yolu 50 – 81 km’leri arası Çat – Bölge Sınırı arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Bingöl – Erzurum Devlet Yolu 0 – 14 km’leri arası TIR trafiğine kapatıldı.

Kangal – Gürün Devlet Yolu 0 – 66. km’leri, Kangal – Suçatı İl Yolu 0 – 74. km’leri arası ulaşıma kapatıldı.

Ağrı – Van (Doğubayazıt – Çaldıran) Devlet Yolu’nun görselde yer alan kesimi taşıt trafiğine kapatıldı.

İmranlı – Karacaören İl Yolu 0 – 24. km’leri, Suşehri – Polatderesi – İmranlı İl Yolu 28 – 43. km’leri arası ulaşıma kapatıldı.

Gürün – Gökpınar – Elbistan Yolu araç trafiğine kapatıldı.

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE SON DURUM

Saat 18.00 itibarıyla Marmara Bölgesi ve İstanbul ilinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği ve bölge genelinde kapanan yol bulunmadığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Bu gece ve yarına dikkat