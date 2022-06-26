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Karadeniz’de çıkan hortum panik yarattı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu.

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Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. (İHA)

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