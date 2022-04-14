Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken ittifak açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üçlü ittifak konusuna gelince biz ittifak içinde ittifaklar olabilir kanaatini ben gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yoksa bu altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedim. Bu ittifakın içinde ittifaklar olabilir" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmelerinin ardından iki lider, ortak basın toplantısında bulundu.

Karamollaoğlu, ittifak ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üçlü ittifak konusuna gelince biz ittifak içinde ittifaklar olabilir kanaatini ben gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yoksa bu altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedim.

Bu ittifakın içinde ittifaklar olabilir. Zaten var; Demokrat Parti ile İYİ Parti bir ittifak içindeler. Aynısı burada da olabilir onu söylemek istedim.

“SEÇİM SATH-I MAİLİNE GİRMEDİK”

Ben seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu çok tekrar ettim. Şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama herkes seçim sath-ı mailine girmişiz gibi partilerden görüş almak istiyorlar. Bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim. Aradan çok değil herhalde birkaç ay geçtikten sonra yavaş yavaş seçime yaklaşacağımız için bu konuları daha rahat bir şekilde konuşabiliriz.

‘FİTNE ÇIKARABİLİR MİYİZ’ DERDİNDELER

Bunu da zorlayan hemen ifade edeyim genelde iktidar partisi. AK Parti, MHP, Cumhur ittifakı ille de bu konuların görüşülmesini istiyorlar. Çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp “acaba fitne çıkarabilir miyiz” derdindeler. Bu kadar da açık söyleyeyim.”

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