Karısını öldüren istismarcı Bodrum’da yakalandı

Üç yıl önce karısını öldürüp intihar süsü veren, hakkında açılan davada hapis cezası kesinleşince ortadan kaybolan Yunus Hamarat, cinsel istismar nedeniyle şikayet edilince, kullandığı ağabeyine ait kimlik ile Bodrum’da yakalandı.

Yaşar ANTER

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İstanbul'da yaşayan ve üç yıl önce eşi 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat'ı aralarında kıskançlık krizi nedeniyle çıkan tartışmada ormana götürerek öldüren müteahhit Yunus Hamarat, Bodrum ilçesinde polislerin yaptığı kontrol sırasında ağabeyinin kimliğini kullanırken yakalandı.

OLAY SONRASI DELİLLERİ KARARTMIŞTI

Üç yıl önce tartışma yaşanan gecenin ardından İstanbul Kuşbahçe-Büyükçavuşlu Yolu üzerindeki ormanlık alanda cipini durduran Yunus Hamarat, eşini göğsünden tek kurşunla vurarak öldürdü. Ellerini yıkadıktan sonra tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi.

Müteahhitlik yapan Hamarat daha sonra da jandarmayı aradı, eşinin intihar ettiğini söyledi. Yunus Hamarat 9 Ağustos 2018 ‘de tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Hamarat'a tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI OLAYI ÇÖZDÜ

Sarıgül Hamarat'ın cinayete kurban gittiği Yunus Hamarat'ın yaptığı telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmalarıyla çözüldü.

Mahkeme davayı 10 Kasım 2020 günü karara bağladı. Yunus Hamarat'a müebbet, Sarıgül Hamarat'ın kardeşi Erdal Sönmez'e ise 12.5 yıl hapis cezası verildi. Ancak Yunus Hamarat yakalanamadı.

BODRUM'DA ARKADAŞINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Kararın ardından kayıplara karışan Yunus Hamarat, izini kaybettirmek için Karadağ’a kaçtığı yalanını uydurdu. Yunus Hamarat’ın nerede olduğu Bodrum’da bir kadına cinsel istismarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Yunus Hamarat kararın ardından Bodrum'da yaşamaya başladı. Yılbaşında tanıştığı ve arkadaş olduğu kadına geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen katil zanlısı hakkında kadın şikayetçi oldu. Bodrum’da yakalanan Hamarat'ın üzerinden ağabeyinin kimliği çıktı. Şahıs, parmak izine götürülünce gerçek kimliği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan firari katil zanlısı, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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