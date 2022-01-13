Kars ve Konya’da yüz yüze eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Konya'da 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahalleleri ile Kars'ta yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği açıklandı.

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Konya’da salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARS’TA DA TATİL

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14.01.2022 Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi. DHA

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