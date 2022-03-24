Abone Ol

Kartepe’de mesire alanı kiralama ihalesi düzenlecek

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi düzenliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kartepe’de mesire alanı kiralama ihalesi düzenlecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan Gönülpark A tipi mesire alanının işletme hakkını 20 yıllığına kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.

Maşukiye Kartepe Otel Yolu mevkiinde bulunan tesisin kiralama ihalesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve ekleri idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 200 TL karşılığı temin edilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
internet