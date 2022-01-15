Kastamonu’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önceden düzenlenen operasyonlarda DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Timleri ile Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ve Komando Timlerinin de katıldığı operasyon Taşköprü'de gerçekleştirildi. Taşköprü ilçesinde şafak vakti üç farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda M.F.K., F.K. ve H.K. isimli şahıslar, örgütün yeniden yapılması için faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 adet hafıza kartı, 2 adet diz üstü bilgisayar, 4 adet tablet, 6 adet cep telefonu, 1 adet A4 kağıt üzerinde yazılmış şifreleme dokümanı, 1 adet zaman gazetesi, 6 adet CD, 4 adet flash bellek, 14 adet dijital kart, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet video kaset ve 1 adet mikro CD kart ele geçirildi. Operasyonda yakalanan üç kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İHA

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