Kavurucu sıcaklar geliyor! Hızla yükselecek…

Meteoroloji'nin ve küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre yurdumuz yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Ülkenin birçok noktasında sıcaklıkların 5-8 derece artması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Tahminlere göre Avrupa’da yaşamı zorlaştıran aşırı sıcaklar ilerleyen günlerde yurdumuzda da etkisini gösterecek. Adım adım artışa geçecek olan sıcaklık değerleri cuma günü zirveye ulaşacak.

İSTANBUL 5 DERECE DAHA ISINACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün İstanbul’da 28 derece olan hava sıcaklığı cuma günü 33 dereceyi aşacak. Tüm yurtta sıcak hava yoğun şekilde kendini hissettirecek.

BUGÜN YER YER SAĞANAK GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Amasya’nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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