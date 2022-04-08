‘Kaymakam ihaleleri hemşehrilerine veriyor’ diyen hafriyatçılar kaymakamlığı bastı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir grup hafriyatçı kaymakamlık binasını bastı. Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın ilçede bütün yıkım ihalelerini hemşehrilerine ihalesiz ve usulsüz bir şekilde verdiğini ileri süren hafriyatçılar, kendilerinin ihaleye giremediğini ve kaymakamın sürekli keyfi cezalar kestirdiğini söyledi. Bir hafriyatçı da kaymakamlık önünde kamyonunu yakmaya çalıştı.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Kulu ilçesinde hafriyatçılar Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın uygulamalarına tepki göstermek için kaymakamlık binası önünde toplandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaymakamlık binası önünde bir hafriyatçı yanında getirdiği benzinle kamyonunu yakmaya çalıştı. Vatandaşların ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle vatandaş güçlükle sakinleştirilirdi.

Kaymakam Ali Edip Budan'ın ilçedeki bütün ihaleleri hemşehrilerine ihalesiz bir şekilde verdiğini ileri süren bir hafriyatçı, şunları söyledi:

– Kaymakam ilçedeki bütün yıkım işlerini yakınlarına ihalesiz ve usulsüz bir şekilde veriyor. Biz ihaleye girmek istediğimizde sürekli engelleniyoruz. Bu durumu üst mercilere söylediğimizi duyan kaymakam bize keyfi uygulamalarla ceza yazdırıyor. Son birkaç gün en z 4-5 milyon ceza yazıldı arkadaşlarımıza. Kaymakam, polisi sırf bizim için özel görevlendirip peşimize takıyor. Sabah uyanıp evimizden çıkınca bile polis ekipleri kapımızın önünde…

“SPOR SALONU ÖĞRENCİLER OKULDAYKEN YIKTIRILDI”

Kaymakamlığın ilçedeki bir okulun spor salonunu öğrenciler içerdeyken yıktırdığını ve felaketin eşiğinden dönüldüğünü ileri süren hafriyat esnafı şunları söyledi:

– Kaymakam dışardan getirdiği hafriyatçılara 60. Yıl Okulu’nun spor salonunu yangından mal kaçırır gibi yıktırdı. Yıkım işlemi hiçbir önlem alınmadan 600 öğrenci okuldayken yapıldı. Yıkım sırasında deprem olduğunu sanıp kaçan bazı öğrenciler yaralandı. Okulda birinci derece çatlaklar oluştu. Bu olaydan sonra okulda uzaktan eğitime geçildi.

– Yine ilçemizde eski PTT binası, polis lojmanları, eski cezaevi, imam hatip lisesi ve kütüphane yıkımları da yine ilçemizin dışından kaymakamın getirdiği kişiler tarafından yapıldı. Buraya bir denetim ve soruşturma yapılsa birçok şeyin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz.

“MERADAN MİLYONLARCA LİRALIK KUM ALDIRDI”

Kaymakam Ali Edip Budan'ın yasak olmasına rağmen mera alanını kum ocağına dönüştürdüğünü iddia eden bir hafriyatçı “Kum almanın yasak olduğu Bozan Mahallesi'nde bulunan merayı kum ocağına çevirdi. Buradan değeri milyonarca lirayı bulan kumu doğalgazcılara sattı. Doğalgaz arabalarının tonajının yüksek olması nedeniyle iki yıl önce yapılan yeni yol bile bozuldu” diye konuştu.