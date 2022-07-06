Kaymakamın ‘doğum günü’ haberini yapan gazeteciye ceza

Tunceli’nin AKP’li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe Kaymakamı Önder Koç’a doğum günü pastası alarak kaymakamlık makamında doğum gününü kutladı. Belediye ve Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan kutlamayı haberleştiren gazeteci Serkan Gürtürk’e Koç’un şikayeti üzerine haberi kaldırmadığı gerekçesiyle haber erişim yasağı ve 10 bin 31 lira idari para cezası geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’nin AKP'li Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe kaymakamı Önder Koç’un doğum gününe özel pasta yaparak kaymakamlık makamında kutlama yaptı. Elazığ'da Haber Ayrıntı Gazetesi imtiyaz sahibi Serkan Gürtürk'ün kaymakamlık makamında doğum günü kutlamasını haberleştirdi.

Haber sonrasında ifadeye çağrıldığını ve yayın yasağı getirilmesine ilişkin bilgi verilmediğini ileri süren Gürtürk, kaymakamın şikayeti üzerine Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 bin 31 lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

AKP'Lİ BELEDİYE, KUTLAMAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Çemişgezek Belediyesi

“İlçe Kaymakamımız Sn. Önder KOÇ'A, Belediye Başkanımızdan doğum günü sürprizi Belediye Başkanımız Sn Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç’a, doğum günü sürprizi yaptı.

Kaymakamımız Sn. Önder Koç, doğum günü pastasıyla birlikte sürpriz yapan Belediye Başkanımız Sn. Metin Levent Yıldız'ın bu jesti karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Kaymakam Önder Koç yaş gününü Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız'ın yaptığı pastayla kutladı. Belediye Başkanımız Metin Levent Yıldız, İlçe Kaymakamımız Sn. Önder Koç'a tebriklerini iletip sağlıklı mutlu nice yıllar geçirmesini temenni etti” diye kaydetti.

“DOĞUM GÜNÜ HABERİNİ YAPINCA İFADEYE ÇAĞRILDIM”

Yapmış olduğu haber sonrasında haberi kaldırması için kaymakamlık adına aracılar tarafından arandığını belirten gazeteci Serkan Gürtürk,

“8 Şubat tarihinde Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız pasta alarak Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'un doğum gününü kutladı. Bu kutlama ise kaymakamlık makamında yapılarak Çemişgezek Belediyesi ve Çemişgezek Kaymakamlığı’nın resmi hesaplarından paylaşıldı.

Ben de bu paylaşımları gördükten sonra bir gazeteci olarak devleti kurum olan kaymakamlık ve belediyenin resmi hesaplarında vatandaşı bilgilendirici ve yararına kullanılması gerekilirken şahsi hesaplarıymış gibi doğum günü paylaşımı yapmalarının haber değeri olduğunu düşünerek ‘Devlet adabına yakışmadı' diye bir haber yaptım.

Daha sonra haberi kaldırmam için gecenin yarısı Çemişgezek Kaymakamlığı adına aracılar tarafından arandım. ‘Bunları kaldır, gerek yok böyle şeylere' diye söylediler. Ancak ben kaldırmadım. Nisan ayında bir polis memuru beni arayarak ‘hakkınızda şikayet var ifade vermeniz gerekiyor' dedi” şeklinde konuştu.

“HABER YASAĞI KARARINI KARAKOLDA ÖĞRENDİM”

Haber verilmesinin ardından karakola ifade vermeye gittiğini belirten Gürtürk şu ifadeleri kullandı:

“İş yeri adresimi sordu yerimi söyleyince evrakın kendilerine yanlış geldiğini söyledi. Daha sonra Fevzi Çakmak karakolundan evrakımı alabileceğimi söyledi. Aradan zaman geçti evrakımın gönderildiği Fevzi Çakmak karakolundan arandım. İfademi Abdullahpaşa polis karakolunda vermem gerektiğini söylediler.

Sonrasında karakola gittim ifadeyi alacak polis memurunun karakolda olmadığını daha sonra gelmemi söylediler. Daha sonra Çemişgezek ilçesinden bir polis memuru aradı ifade vermediğimi söyledi bende 1-2 gün içerisinde ifade vereceğimi söyledim.

Daha sonra karakola ifade vermeye gittim. İfadeye vermeye gittiğimde oradaki memur arkadaş ‘Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç'la ilgili haber yapmışsınız haber yasaklanmış siz o haberi kaldırmamışsınız' dedi. Haber yasağı kararını karakolda öğrendim.”

“HABERİ KALDIRMADIĞIM GEREKÇESİYLE 10 BİN LİRA CEZA GELDİ”

Kaymakamın doğum günü haberini kaldırmadığı için 10 bin 31 lira para cezası aldığını belirten Gürtürk,

“Ben de bu yasağı ilk defa kendisinden öğrendiğimi kararla ilgili gazeteme ya da bana bir mahkeme kararının ulaşmadığını söyledim. Görevli polis arkadaş haber yasağının bana mail yoluyla geldiğini söyledi. İfadem de yapmış olduğum haberin arkasında olduğumu, kimsenin kişilik haklarını zedelemediğimi, hakaret ve iftira atmadığımı söyledim.

Eğer haber yasağı gelmişse ve mahkeme kararı varsa haberi kaldıralım dedim. Ancak hangi haber, içeriği nedir onunla ilgili de bilgi vermedi. Daha sonra 24 Mayıs tarihli Haziran ayında gazetemin adresine Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığından 10 bin lira idari para cezası geldi.

Ancak ben ne haberden ne konusundan ne de bu habere yasağının neden geldiğini bilmiyordum. Yasak kararı sonrası haberi kaldırdık. İdari parası cezası gelmesi sonrasında avukatlarımla görüştüm. Avukatlarım bu cezanın ve tebliğinin hukuksuz olduğunu söyleyerek bu karara itiraz ettik” diye kaydetti.

“YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ”

Kaymakamın yasaları kendi kişisel çıkarlarına mal ettiğini söyleyen Gürtürk, “Bu habere yasak geldiğini karakolda öğrendik ancak kaldırmamıza rağmen 10 bin 31 lira para cezası geldi. Haber yasağının gerekçesinin gönderilmesini talep ettik.

14 yıldır bu işin içerisindeyim ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu tür cezalarla gazeteciler otokontrole alınmak istiyor. Kaymakam bey yasaları kendi kişisel olaylarına mal ediyor ve kullanıyor. Ama bu işin peşini bırakmayacağım para cezasını da ödemedim yargı önünde hesaplaşacağız.

Daha öncede Çemişgezek Belediye Başkanı’yla ilgili haberler yapmıştım, bu haberlerin önüne geçilmesi adına da böyle bir girişimde bulunduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.