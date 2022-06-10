Kayserili çiftçi: ‘AK Parti’ye oy verdim, bundan sonra son olsun’

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir vatandaş CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’e artan mazot fiyatlarından dert yandı. “AK Parti’ye oy verdim, bundan sonra son olsun” diyen çiftçi, “Traktörler yatıyor. Mazot yok. Tarlalarım var, ama boş. 28 lira mazotun litresi, ne koyacaksın. İşleyemiyorum, ekemiyorum” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Özer'in ziyaret ettiği bir çiftçi artan akaryakıt fiyatlarına isyan etti.

AKP'ye oy verdiğini ancak bundan sonra oy vermeyeceğini ifade eden çiftçi, “AK Parti'ye oy verdim, bundan sonra son olsun… Kaldırır içeri atarlar bizi” dedi.

“BİR ŞEY DESEN ALIP İÇERİ ATIYORLAR”

Hastanede sıra bulamadığından da dert yanan vatandaş, “Misafir vatandaş var. Bu misafir vatandaş kim? Suriyeli. Benim dedem şehit olmuş, ben askerlik yaptım, benim oğlum askerlik yaptı, bunlar benden daha mı kıymetli? Ne diyeceksin? Bir şey desen, alıp içeriye atıyorlar zaten. Bitti gayri” dedi.

“KORKMAYACAĞIZ, CESUR OLACAĞIZ”

Bunun üzerine CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de “Yok, korkmayacağız, cesur olacağız. Her şey bitmedi, yeni başlayacağız” yanıtını verdi.

“BURAYA GELSELER DİYECEĞİM ÇOK ŞEY VAR”

Akaryakıt fiyatları üzerinden AKP’li siyasilere tepki gösteren çiftçi, “Buraya gelseler diyeceğim çok şey var. Traktörlerim var, mazot koyamıyorum” diyen çiftçi, “Traktörleri çalıştır bakayım! Traktörler yatıyor. Mazot yok. Tarlalarım var, ama boş. 28 lira mazotun litresi, ne koyacaksın. İşleyemiyorum, ekemiyorum… İnek de kalmadı. Sattık sattık mazot aldık, parça aldık. Sanayiye gidemiyoruz… Sanayiye gitsen bir parça 2-3 bin lira” siteminde bulundu.