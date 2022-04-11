Kayyum belediyesindeki şantaj skandalında ikinci perde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki şantaj skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e şantaj yaptığını itiraf eden eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Ekmedi ifadesini değiştirdi. Ancak HTS kayıtları, Ekmedi ile kendisini azmettiren Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Özgür CEBE

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Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’e “Elimde görüntülerin var” diyerek şantaj yapmaktan tutuklanan belediye personeli ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Ekmedi ifadesini değiştirdi.

Ramazan Ekmedi, “İfademde anlattıklarımın hiçbiri doğru değil. Beni kimse azmettirmedi, kendimi kurtarabilmek için Ercan Bircan'ın adını verdim” dedi. Ancak HTS kayıtları Ekmedi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan arasındaki yoğun irtibat olduğunu ortaya koydu.

TELEFONUNU İPTAL ETTİRMİŞ

Bir süredir belediyede husumet yaşadığı Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'in istifa edip kentten ayrılması için Ramazan Ekmedi'ye şantaj yapması için azmettiren Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, 7 Nisan’da tutuklanmıştı.

Ekmedi’nin 9 Mart’ta tutuklanmasından bir gün sonra Bircan'ın kendi adına kayıtlı kullandığı telefon hattını iptal ettirip yeni bir hat kullanmaya başladığı da tespit edildi.

BAŞKA İŞLERDE DE KULLANMIŞ

Ercan Bircan'ın Ramazan Ekmedi'yi başka işlerinde de azmettirici olarak kullandığı soruşturma dosyasına yansıdı. Bir evin alım ve satım işiyle alakalı Bircan'ın alacaklı olduğu kişilerle ipotek işini çözmek için Ekmedi'yi telefonla arattırdığı, Ekmedi'nin bu kişileri, “Ercan abimizin selamı var, onu üzerseniz, siz de üzülürsünüz. Bu işi güzellikle çözelim” dediği ileri sürüldü.

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