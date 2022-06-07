Kaza sonrası dört ameliyat olan yolcudan Pegasus’a tazminat davası

İki yıl önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın pistten çıkması sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Emirhan Aydın, Pegasus Hava Yolları’na tazminat davası açtı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 tarihinde, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan Emirhan Aydın, dört cerrahi operasyon ve 28 seanslık psikoterapi sürecine maruz kaldığı gerekçesiyle Pegasus Hava Yolları'na 200 bin liralık tazminat davası açtı.

Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne Emirhan Aydın'ın avukatı tarafından sunulan dilekçede, ağır yaralanan Emirhan Aydın'ın omuz ve dizine platin takıldığı ve üç kez operasyon geçirdiği, tıbbi operasyonlarına devam edileceği, halen uçak korkusunun geçmediği belirtildi.

TEDAVİ İÇİN ÖDEME YAPILDI

Pegasus'un tedavi süreçlerine ilişkin bedelleri ödediğinin kaydedildiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Somut olayda, müvekkil yolcuya atfedilebilecek bir kusur olmadığı açık olduğundan ve müvekkilin uğradığı zararların boyutları çok ciddi olduğundan, davalı tarafın kusursuz sorumluluk miktarını aşan bir tutarda sorumlu olacağı açıktır. Davalı şirket, müvekkilin maruz kaldığı tedavi süreçlerine ilişkin bedelleri müvekkile ödemiş durumdadır. Yalnızca müvekkilin burnunun kırılmasından kaynaklı cerrahi operasyon için henüz ödeme yapılmış değildir. Davalının bu ödemeleri de kusura ilişkin sorumluluğu kabul ettiğinin bir göstergesidir.”

Dilekçede, davalının “kusursuz sorumluluğu” kapsamında 128.821 SDR’nin (özel çekme hakları) fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsili ile davacı Emirhan Aydın’a ödenmesi talep edildi. Ayrıca, 200 bin TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davacı Aydın’a ödenmesi istendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’ndeki duruşmaya davacı Emirhan Aydın ile davalı Pegagus Havayollarının avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren Emirhan Aydın’ın kuzeni, Aydın'ın kazanın ardından 6 aylık bir sürede ayağa kalmadığını ve dört kez ameliyat olduğunu söyledi.

Davacı Emirhan Aydın’ın avukatı Zafer Yıldırım, kaza kırım alanında uzmanlığı olan bir pilot, bir uçak mühendisi, bir teknisyen, bir hukukçu bulunan bilirkişi heyetinden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Söz alan davalı Pegasus Havayolları'nın avukatı ise, davada somut bir iddia bulunmadığını belirtti.

Taraf avukatlarına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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