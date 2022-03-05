Kaza yerine otomobil daldı: 1 polis şehit, 1 ölü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere, süratle gelen otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Eyüp Saz (26) ile mesai arkadaşı Ferhat Kantarcı (41), kaza yerinde inceleme başlattı.

Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada devrilen minibüsün kaldırılması için oto kurtarıcı istendi.

Bu sırada Mehmet Reşat Durmuş (40), yönetimindeki otomobille kaza yerine süratle gelip, ekiplerin arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş, polis memurları Eyüp Saz ve Ferhat Kantarcı ile ekiplerin çalışmalarını izleyen Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30), Yasin Kavak (37) yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen polis memuru Eyüp Saz, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Ahmet Balıkçı da hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan 1’i polis memuru 4 yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaza yerinde inceleme yaparken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz için İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Ayşegül Saz ve 7 aylık kızı Ebrar ile Vali Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Törende Ayşegül Saz, kucağında kızı, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eyüp Saz’ın cenazesi, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik’in duasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi. (DHA)

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