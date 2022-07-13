Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü orman yollarında onarım yaptıracak
Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman işletme şefliklerinin muhtelif kodlu orman yollarında tamir bakım ve onarım işi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Bünyesindeki Orman İşletme Şefliklerinin Muhtelif Kodlu Orman Yollarında Tamir Bakım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi 26.07.2022 11:00
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