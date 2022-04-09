Kentsel dönüşüm, müteahhidin skandalını ortaya çıkardı

İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşümden yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü.

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Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'ta meydana geldi. Özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı.

TEK DUVAR ÖRMÜŞLER

Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

“BİNANIN YIKILACAĞINI ARKADAŞTAN DUYDUM BİZİ BİLGİLENDİRMEDİLER”

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. Yan taraf da yıkıldığı için oradaki görüntüyü gördük, aynı şekilde bizim de oldu. Mağduruz. Dün sabahın 08.00'inden beri dışarıdayız. Akşam eve geliyoruz 19.00'da işi bırakıyorlar. Şu an açık hala bu akşam da bitmez diyorlar” açıklamasında bulundu. İHA

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