Kıbrıs gazisini çöpe muhtaç ettiler

Adana'da Kıbrıs gazisi olan 68 yaşındaki Halit Kaya, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kıbrıs'ta 1970'li yıllarda Rumların Türkler üzerindeki baskılar ve giriştiği katliamlar üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974’te “Barış Harekatı” başlattı. Barış Harekatında Mehmetçiğimiz ve Kıbrıslı mücahitlerden oluşan 498 kahramanımızı şehit verilirken, binlerce askerimiz de gazi oldu.

Bu gazilerden biri de Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Halit Kaya (68) idi. Gazi Halit Kaya'nın da aralarında bulunduğu Mehmetçiklerimizin sayesinde Kıbrıs'taki Rum zalimliği sona erdirilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Savaş bitince memleketine dönen ve gazi maaşı bağlanan Kaya, evlenip çoluk çocuğa karıştı.

ATIK KAĞIT VE PLASTİK TOPLUYOR

Ancak zaman içerisinde Gazi Kaya, gazilik maaşı ile geçinemez hale gelince ilerleyen yaşına rağmen atık kağıt ve plastik toplayarak geçimini sürdürmeye başladı. Sabahın erkek saatlerinde kalkan Gazi Kaya, gün boyu çöplerden atık kağıt ve plastik toplayıp bunları satıyor. Birçok hastalığı da bulunan Kaya buna rağmen çöp çöp gezip atık toplayarak asgari ücretini artırmaya çalışıyor.

Gazi Kaya, maaşının yetmediğini evde hanım ve çocuklarının olduğunu bu nedenle atık topladığını söylüyor.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin 'Ekmeğini çöpten çıkar' sloganı tepki çekti

İlginizi Çekebilir Çöpten yemek toplayan vatandaşın isyanı: Sesimi çıkartırsam hapse atacaklar