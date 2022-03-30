Kılıçdaroğlu: 84 milyonu bir avuç insana çalışır hale getirdiniz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda sadece yabancılara ödediği faiz tutarının 180 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "180 milyar dolara siz yeni bir Türkiye inşa edersiniz. Fakir fukara kalmaz bu topraklarda. 84 milyonu bir avuç insana çalışır hale getirdiniz." dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Salihli ilçesindeki 67-70 nolu Taşımacılar Kooperatifini ziyaret ederek şoförlerin sorunlarını dinledi.

“SİZİN EL ÜSTÜNDE TUTULMANIZ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, şoförlerin plaka sorununa dikkat çekerek, “Sizin plakalarınızın bir değeri olmalı. İşçi emekli olurken kıdem tazminatı alıyor. Memur emekli olurken emekli ikramiyesi alıyor. Esnafın dükkanı varsa hava parası alıyor. Sizin neyiniz var? Plaka sizin emekli ikramiyeniz. Onun da değerli olması lazım. Türkiye’nin bir numaralı ihtiyaçlarını karşılayan kesim sizsiniz. Domatesini de siz taşırsınız, canlı hayvanı da her şeyi siz taşıyorsunuz. Dolayısıyla sizin el üstünde tutulmanız lazım” dedi.

“KUR KORUMALI MEVDUATA YÜZDE 92 FAİZ VERİYORSUN AMA VERGİYE TABİ TUTMUYORSUN”

6 siyasi partinin genel başkanları olarak büyük bir fedakarlık yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu,”Hiç birimizin şahsi bir çıkarı yok. Ama bu memleketin halini görünce hepimiz üzülüyoruz. Bir anne çocuğunu yatağında aç bırakırsa, o anne huzur içinde gidip evinde yatağında yatabilir mi? Çocuk bezinde KDV’yi indirdim diyor. Maaşı vergiye tabi tutuyorsun. Kur korumalı mevduata yüzde 92 faiz veriyorsun ama vergiye de tabi tutmuyorsun. Ama size vergi var. Mazot alırken vergi var. Her şey de vergi var.” şeklinde konuştu.

“84 MİLYONU BİR AVUÇ İNSANA ÇALIŞIR HALE GETİRDİNİZ”

Konuşmasında 5 maaş alan siyasilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Biz işi ehline vereceğiz. 5 maaş alan var. Üstelik dolarla alan var. Siz de diyorsunuz ki, ‘yedek parçayı nerden alacağım’, ‘mazot nasıl bu kadar yükseldi’ Eee onların yüzünden. Onları doyuruyoruz arkadaşlar. 84 milyon onlara çalışıyoruz. Son 17 yılda sadece yabancılara ödediğimiz faiz 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar dolara siz yeni bir Türkiye inşa edersiniz. Fakir fukara kalmaz bu topraklarda. 84 milyonu bir avuç insana çalışır hale getirdiniz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Pandemi döneminde esnafa karşılıksız yardım yapıldı. Şimdi o yardımı vergiye tabi tutuyorlar. Ya zaten yardım. Yardımın vergisi olur mu? Evet oldu. Vergi ödeyeceksiniz. Ama öbür tarafta İstanbul’daki havalimanının devlete ödemesi gereken 2,1 milyar avroyu bir seferde sildiler. Kamyon şoförlerinin borcu olsa silerler miydi?” diye sordu.

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