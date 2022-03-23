Kılıçdaroğlu: Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez

Şehit aileleri ve gazilerle buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ankara'da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması’na katıldı. Şehitlerimiz ve aileleri için siyaset kurumu bana göre elinden geleni yapmadı” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Çok sayıda şehit ailemiz var. Zaman zaman yasalar çıkarıyoruz. Gazilerimiz var aynı şekilde. Yaşıyorlar ama bedenlerinden bir parça veriyorlar. Onların haklarını, hukuklarını gerçekten teslim ediyor muyuz?

– Şehit şehittir aralarında ayrımcılık olmaz. Gazi gazidir ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım. Biz bunu yapabilirsek görevimizi yerine getirmiş oluruz.

ÖNCE SORUNU YAŞAYANI DİNLEMEMİZ LAZIM

– Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle bu sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım. Bugüne kadar pek çok kanun çıktı ama her seferinde çıkan kanunda bir eksiklik, yanlışlık oldu. Her çıkan kanun bir grubun sorununu çözerken diğer grupları mağdur etti. Bu konuda biz çaba harcadık. Hazırladığımız kanun teklifini bütün derneklere gönderdik. Kanun teklifimiz kabul etmedi ama arkasını bırakmış değiliz.

– Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu’nun kurulması lazım. O kurul görüşecek ve size cevap yazacak.

– Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bunun kalkması lazım. Kore gazileri var. Kore’ye gittiler, bu ülke için. “Üçüncü sınıf evlat muamelesi görüyoruz” diyorlar. Ayrımcılık yaparsanız, toplumu ayrıştırırsınız. Ayrımcılığa son veren kanun teklifini hazırladık. Parlamentoda reddedildi.

– Şehitlerin anne-babalarına bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesi lazım. Bunun kural olarak uygulanması lazım.

BİR DEVLET BU KADAR ÇARESİZ OLAMAZ

– 18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan şehit evlatları var. İşsizler ve biz onlara sahip çıkmıyoruz devlet olarak. Bu devletin ayıbıdır. Niye 1-2 kişi? Milyonlarca çalışan var devlette. Şehidimizin, gazilerimizin evlatları varsa ve işsizse devletin alıp istihdam etmesi lazım.

– Eğitimin bütün süreçlerinde şehit yakınlarının ve gazilerin evlatlarının masraflarının devlet tarafından karşılanması lazım. Eğitim masrafı dediğiniz milyarlarca para değil.

– Gaziye bir protez vermişler bir süre sonra bozuluyor. Yenisini alacak, elli dereden su getiriyorlar. Bu insan gazi ya, sıradan bir insan değil. Bu ülkenin bayrağı, vatanı için mücadele etti. Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz.

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