Kılıçdaroğlu: Benim en büyük arzum her evde huzur, bereket olsun

Akhisar Kadınlar Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, evde huzurun olmasının kadının huzurlu olmasından geçtiğini belirterek, "Benim en büyük arzum her evde huzur, bereket olsun, her evde insanın yüzü gülsün" dedi.

İlker KILIÇASLAN

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akhisar Kadınlar Buluşması’nda konuştu.

“BENİM TEMEL HEDEFİM HER EVDE HUZUR OLSUN”

Salondaki kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Sizler çalışırsanız, üretirseniz, kazanırsanız evde huzur olur. Evde huzurun olması, kadının huzurlu olmasından geçer. Benim temel hedefim her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, her evde insanların yüzü gülsün. Benim en büyük arzum bu. Bu arzumu gerçekleştirmek için, sizin öneri ve tavsiyelerinizi almak zorundayım.” dedi.

“BU İŞİNİ İÇİNDEN NASIL ÇIKACAĞIZ”

Mikrofonu eline alarak Kılıçdaroğlu’na derdini anlatan kadın çiftçi, “Mazot ve gübre fiyatlarının pahalılığından dert yanarak, “Tütün ekiyoruz emeğimizi alamıyoruz. Mazotlarımız çok pahalı. Buğday ekiyoruz, gübre alamıyoruz. Zeytinlere de gübre atamıyoruz. Bir çuval un 500 lira nasıl alacağız. Bu işini içinden nasıl çıkacağız. Durumumuz çok zor. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.

“SAVAŞLAR OLMASIN BAŞKANIM”

Torununun 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle okulda gösterilen belgeselden etkilenerek ağladığını anlatan başka bir kadın ise, Torunum öğretmenine, ‘öğretmenim savaşlar olmasın. Çünkü savaşlar olursa o kadar çocuk babasız kalacak. Çünkü ben babasız kaldım öğretmenim’ demiş. Savaşlar olmasın başkanım. İstemiyoruz” sözlerine salondakiler alkışlarla destek verdi.

“KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULMASINI İSTİYORUM”

konuşmasına devam eden kadın, “Çocuklar şu anda başı boş ve eğitimsiz şekilde yetiştiriliyor. Ben köy enstitülerinin kurulmasını istiyorum. Eğer köy enstitüleri kurulursa bu çocuklar çekilecek kendi işine bir yere varır. Annelerin eğitimli olması lazım. Anneler yetişirse güzel nesiller yetişir.” şeklinde konuştu.

