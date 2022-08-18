Kılıçdaroğlu: Deprem bölgeleri yeniden inşa edilecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidara geldiğimizde göreceksiniz Yalova da dahil olmak üzere bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyecek projeleri hayata geçirmek vaadimiz ve sözümüzdür." dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yalova'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Evi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Kırım Türkleri Anıtı'na giderek karanfil bıraktı.

“DEPREM BÖLGESİ YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

Kılıçdaroğlu, son olarak da Balkan göçmenleri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı. İktidara gelmeleri durumunda deprem riski bulunan bölgelerle nasıl çalışmalar yapılacağı şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

*Bilim insanları hemen hemen her gün televizyonlarda, gazetelerde bizleri ‘Önlem alın.’ diye uyarıyorlar. Fakat yeterli önlemin alındığı kanısında değilim. Özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya gibi pek çok yerde belli önlemler alınmakla beraber daha sonra bunların arkasının kesildiğini biliyoruz.

*Halkımız ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler, deprem sırasında yardıma koştular. Rahmetli Ecevit başbakanken, deprem vergileri diye tanımladığımız bir dizi vergi uygulamaya koydu ve vatandaşlarımız seve seve bu vergileri ödediler; bir daha deprem olduğunda en azından can kaybı olmasın diye.

*Aslında insanları öldüren deprem değil, insanların içerisinde yaşadıkları binalardır. O binaların depreme dayanıklı olması lazım. Bu konuda atılmış bir adım yok ama şundan emin olmanızı isterim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler ve şu anda belediye başkanlarımız, özellikle İstanbul ve İzmir belediye başkanları bu konuda önemli adımlar attılar, atmaya da devam ediyorlar.

*İnşallah iktidara geldiğimizde göreceksiniz Yalova da dahil olmak üzere bu deprem bölgesi yeniden inşa edilecek, depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Dolayısıyla deprem olsa dahi en azından can kaybını önleyecek projeleri hayata geçirmek vaadimiz ve sözümüzdür.

*Bütün okullarda, özellikle deprem riski yüksek yerlerdeki bütün okullarda deprem olduğunda davranışlarımız nasıl olacak? Bunların öğretilmesi lazım. Dolayısıyla bütün öğrenciler de bunu öğreneceklerdir.

“KAYNAKLARIMIZI PLANLI HARCAMAK DURUMUNDAYIZ”

Yalova'daki istihdam sorunuyla ilgili bir soruya ise Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

*Yalova’yı sadece Yalova olarak düşünmeyin. Tekirdağ’dan başlayıp Sakarya’ya kadar olan zincirin birlikte ele alınması lazım. Yatırımların bu çerçeve içerisinde kentlerin özelliklerine göre dağıtılması lazım. Bazı yatırımların bu bölgelerde hiç olmaması lazım.

*Onların Anadolu’ya kaydırılması lazım. Tekirdağ’dan başlayıp İstanbul’dan Kocaeli, Yalova’ya kadar bunların aynı zamanda kültür kentleri olmaları gerekiyor. Bu bölgenin kendine özgü bir yapısı var. Olağanüstü toprakları var. Kentin büyük kısmı ormanlardan oluşuyor. Bu çerçeveden baktığımızda yatırımların biraz Anadolu’ya kaydırılması lazım.

*Özellikle Tuzla’dan başlayıp Kocaeli ve Yalova arasında gemicilik sanayinin gelişmesi gerekiyor. Burada da önemli bir potansiyel var ve bu potansiyelde çalışacak çok sayıda işçimiz var. Burada çok sayıda iş kazaları oluyor, hayatlarını kaybedenler var. İş güvenliğinin sağlanması lazım.

*Aynı zamanda bu bölgede iş bölümünün de yapılması lazım. Burada, Tuzla’da, Kocaeli’nde hangi ürünler üretilecek, onun da planlanması gerekiyor. İşin özü şu; her şeyi planlayarak, Türkiye’yi düşünerek ve planlayarak yapmak durumundayız. Kaynaklarımızı planlı harcamak durumundayız. Aksi halde israfa yol açarız.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan, kendisini eleştiren o pankarta yanıt: Birileri panik içinde

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıkamaz, kabahati var