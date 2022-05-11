Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tazminat ödeyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, müvekkiline 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı:

Aydın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi” dedi. (DHA)

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