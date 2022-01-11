Kılıçdaroğlu: Etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım

Gençlerin sorunlarıyla ilgili gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarikat yurdunda sıkıntılarını video çekerek dile getirdikten sonra intihar eden Enes Kara ve gençlerle ilgili gündemdeki tartışmalara dair bir mesaj paylaştı.

“ETİK SEBEPLERDEN DOLAYI PAYLAŞIM YAPMAYACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca, paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız.

* Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım.

* Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum.

* Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına, bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru bulmuyorum.

İlginizi Çekebilir Aile baskısıyla cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara canına kıydı