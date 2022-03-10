Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü

Dün akşam Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmen Evi'nde bir araya geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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Evlat nöbeti tutan ailelerle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel eşlik etti.

Ailelerle yapılan görüşmenin ardından partiden yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi. Diyarbakır Sur esnafı ile de buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra, Dengbej Evi'ne giderek dengbej dinletisine katıldı” denildi.

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