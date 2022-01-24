Kılıçdaroğlu ile görüşen Babacan’dan ittifak açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Siyasi partiler arasındaki iş birliklerinin farklı boyutları olabilir. Bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalisyon şeklinde olabilir. DEVA Partisi adına söyleyeyim: Üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir partiyle herhangi bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Babacan, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“EN ÖNEMLİ KONU GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASIDIR”

*Güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı oldukça güzel ve detaylı bir çalışmanın altı siyasi partinin mutabakatıyla belli bir noktaya getirilmesi son derece önemli bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte bunun uygulanmasıyla alakalı konuları yine beraberce çalışmaya başlamamız gerekecek.

*En önemli konu, ilk seçim ile parlamenter sisteme geçiş arasındaki geçiş sürecinin yol haritasıdır. Bu konuyla ilgili ortak bir çalışma başlatmanın önemli olacağını düşündük. Bu konuda da mutabakat lazım.

“ALTILI KOMİSYON ÇARŞAMBA AKŞAMI BİR ARAYA GELECEK”

*Altılı komisyon çarşamba akşamı bir araya gelecek. İletişimin takvimini, yöntemini beraberce konuşup bir karara bağlayacaklar. Biz arkadaşlarımıza yetki devrini çoktan yapmış durumdayız. Komisyon neye karar verirse, DEVA Partisi olarak komisyonun kararına uyarız.

“ÜÇÜNCÜ İTTİFAKLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ YOK”

*Siyasi partiler arasındaki iş birliklerinin farklı boyutları olabilir. Bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalisyon şeklinde olabilir. DEVA Partisi adına söyleyeyim: Üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir partiyle herhangi bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok.

“DEPOLARIN TAM KAPASİTE KULLANILAMAMASI AFFEDİLİR BİR HATA DEĞİL”

*Kışa girerken doğal gaz depolarının tam kapasiteyle kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Şu andaki sistemin yürümediğini, ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetin bu ülkeyi artık yönetemediğinin bir örneği daha. Stratejik doğal gaz depoları bir ülke için çok önemlidir. Dışa bağımlılığın olası risklerine karşı ülkeyi korur.

*Onun için o kadar depolama kapasitesi oluşturuldu ve yatırım yapıldı. Eğer bu kışa doğal gaz depoları boş bir şekilde veya tam kapasiteyle kullanılmayan bir şekilde girdiysek bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir.

*Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz önemsiz de niye döviz kuru eylül ayında 8,30'du da bugün 13,5 civarında dolaşıyor? Yanlış zamanda yanlış iş yapmanın bedelini toplum çok ağır ödüyor.

*Bu bedeli şu anda inanılmaz yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları olarak her hane halkı ödüyor. Döviz kuru dört ayda 8,30'dan 13,5'a çıkmasaydı ne elektrik ne de doğal gaz fiyatları bu kadar artardı. Bir tek kişinin inatla, ısrarla koskoca ülkeye dayatılmasının sonucunda 84 milyon bedel ödüyor.

*Ülkenin cumhurbaşkanı ‘Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorum' diyor. Hukuku hiçe sayan bir yönetim zihniyeti varsa, Merkez Bankası'nın kanununda ‘bağımsız' yazdığı halde ‘Bağımsız değil' diyen bir bakanın olmasında çok da şaşırılacak bir şey yok.

*Bugünkü hükûmette hukuk yok, keyfilik var. Kural yok, ‘Ben yaptım, oldu bitti' demek var. Açsınlar Merkez Bankası'nın kanununu okusunlar.

RTÜK TEPKİSİ

*RTÜK yoluyla televizyon kanallarına verilen cezaların önemli bir kısmını, hükûmetin elindeki denetim sopasını kendi istediği çizgide yayın yapmayan kuruluşları, kendilerine göre, yola getirme çabası olarak görüyorum.

*RTÜK bazen sadece kararlarla işlemiyor, bazen resmî karara dökemedikleri konularda direkt telefon ediliyor. Uyarıyorlar, tehdit ediyorlar. Bir ülkede sorunların çözülmesi önce ifade ve basın özgürlüğüyle başlar.

*Sorunları konuşmanın, eleştirileri ifade etmenin yasak olduğu, eleştirel yayın çizgisi izleyen kuruluşların sürekli ceza gördüğü bir ülke sadece demokrasinin ve ifade özgürlüğünün iyi işlemediği bir ülke olarak kalmaz; aynı zamanda hiçbir sorununu çözemeyen bir ülke olur.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILDI

Görüşmede CHP heyetinde parti sözcüsü Faik Öztrak ile genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ise genel başkan yardımcıları İbrahim Çanakcı, Sadullah Ergin ve Mustafa Yeneroğlu eşlik etti.

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