Kılıçdaroğlu: Muhtarlar siyasi kişilikleriyle öne çıkmazlar

Muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın derdini anlatacağı ilk kişi muhtardır. Muhtarlar siyasi kişilikleriyle öne çıkmazlar" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen Muhtarlar Buluşması’na katıldı. “Ben muhtarların sorunlarını değil, sorunları nasıl çözeceğimi anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

MECLİS’E SUNDUK, REDDEDİLDİ

– 82 kanunda ‘muhtar’ kelimesi geçer. Bir Muhtarlık Yasası’na ihtiyacımız var. Bu konuda bir çalışma yaptık. TBMM’ye sunduk. Çıkmadı, reddedildi. Ama sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu kanunu çıkaracağız.

– Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Muhtarlar için birleşik oy pusulası önergesi verin dedim. Diğerleri için var olan sizin için neden yok? Muhtarlık Evi’ni söylediğim zaman çok sayıda itiraz geldi. Bizim belediye başkanlarımızın büyük bir kısmı bağımsız konutlar yaptılar muhtarlıklar için. Bunu normalde iktidarın yapması gerekiyor.

VATANDAŞ EN RAHAT MUHTARA ULAŞIR

– Muhtarların bir bütçesi olsun dedim buna da itiraz ettiler. Vatandaş en rahat muhtara ulaşır. Vatandaşın derdini anlatacağı ilk kişi muhtardır. Muhtarlar siyasi kişilikleriyle öne çıkmazlar.

– Muhtar bir mahallenin sosyal dokusunu en iyi bilen kişidir. Bir mahallede kim fakirdir, kim zengindir, en iyi muhtar ve mahallenin bakkalı bilir. Sosyal yardımların muhtarlar amacıyla dağıtılması lazım. Sosyal yardımlar bizde büyük bir yaradır. Fakire yardım yaparken kişinin onurunu koruyacaksınız, afişe etmeyeceksiniz.

SÖZ VE OY SAHİBİ OLMALILAR

– Belediye meclisi toplantılarına giremiyorsunuz. Muhtarlar kendi mahalleleriyle ilgili bir durum olduğundan katılmalı, söz ve oy sahibi olmalılar. Muhtarlık bir kamu kurumu olarak kabul edilmemiştir. Kamu kurumu olarak kabul edilmediğiniz için belediye başkanı sizlerle özel proje geliştiremez. Bu kanunun da değişmesi lazım.

– Sizin ödenekleriniz, yani aylıklarınız var. İzin aldığınızda kesilir. Niye size aylık verilirken kesiliyor? Size maaş ödenmesi lazım. Kadın muhtarlar doğum yaptıklarında kesilir, izin verilmesi lazım.