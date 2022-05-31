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Kılıçdaroğlu paylaştı: Acımız çok büyük!

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ, Tokat'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu haberi "Acımız çok büyük! Güzel yürekli, mücadeleci ve cesur bir yol arkadaşımızı yitirdik" notuyla paylaştı.

Yayınlanma: 15:14 - 31 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu paylaştı: Acımız çok büyük!

CHP Amasya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ’ın, kullandığı araç Tokat’ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkarak alt geçide devrildi. Kazada ağır yaralanan 28 yaşındaki Emre Can Bağ hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Ölüm haberinin ardından Twitter hesabından Bağ’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Acımız çok büyük! Güzel yürekli, mücadeleci ve cesur bir yol arkadaşımızı yitirdik… Amasya Gençlik Kolları Başkanımız Emre Can Bağ'a Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!” ifadelerini kullandı.
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