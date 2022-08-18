Kılıçdaroğlu paylaştı: Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’da Üye Katılım Töreni’nde MHP’den istifa ederek CHP’ye katılan bir vatandaşın sağlık sistemi ve mültecilerden yakınmasını içeren bir video kesitini sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin. Çözeceğiz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, bugün Ankara’da düzenlediği üye katılım töreninde MHP’den istifa ederek CHP’ye katılan bir üyenin sağlık sistemi ve mültecilerden yakınmasını içeren bir video kesitini paylaştı.

“ÇÖZMEMİZ GEREKEN OLDUKÇA BİRİKMİŞ SORUNU VAR MİLLETİMİZİN… ÇÖZECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu’nun “Hepimizin dertleri aynı olunca, farklı siyasal eğilimde olmak veya olmamak sadece teferruat oluyor. Çözmemiz gereken oldukça birikmiş sorunu var milletimizin. Çözeceğiz” diyerek paylaştığı videoda Hilmi Aslan’ın şu sözlerine yer verildi:

“EŞİME İLAÇ ALAMADIM”

* “İş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri çalışamıyorum. İşsizim. Hastaneye gidiyorum eşim şeker hastası, kızım engelli… Tedavi ettiremiyorum. Çünkü sağlık güvencem yok. Yeşil Kart çıkartacağım, diyor ki,‘ Sağlık sigortan yok. Borcun var, borcunu öde' Neyle ödeyeceğim? Çalacak mıyım, çırpacak mıyım?

* Eşimin ilacına 350 lira para istedi, alamadım. Artık Genel Başkanım ben diyorum ki, ‘Bitirelim bu işi, gel başımıza hep beraber yürüyelim' Elin Afganı geliyor, Suriyelisi geliyor benden önce ilk sırada tedavi oluyor. Hastanede özel yatağı var, özel muayenesi var. Ama ben eşimi götürüyorum giremiyorum.

* Niye? Kendi vatanımda, kendi toprağımda kendim tedavi göremiyorum. Ben 7 aydan beri ev kirası veremiyorum. Kızım tedavi olacak, ilaçlarını alamıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde üyeydim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes görsün.

* 2007'de kuzenimi şehit verdim. Askerimiz, polisimiz niye ölsün artık. Suriye'ye gidip niye savaşsın? Onlar kendi toprakları için savaşsın, biz de kendi topraklarımız için, kendimiz için savaşalım. Ben bunu istiyorum. Sayın Genel Başkanım. Seni de bir cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum.”

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