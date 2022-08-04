Kılıçdaroğlu: Söz verdim, helalleşmek için bir daha geleceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim" diye yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu (Roboski) Köyü'nde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu hayatlarını kaybeden 34 kişinin ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada helalleşme vurgusu yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim” paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim.”

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