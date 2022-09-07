Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte, beraber olacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali Açılış Töreni’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

‘BÜTÜN BALIKÇI ARKADAŞLARIMA SÖZ VERDİM’

“Dün Giresun’da balıkçıları ziyaret ettim. Ben bütün balıkçı arkadaşlarıma söz verdim. Hopa’dan başlayıp Samandağ’a kadar bir milletvekili arkadaşımızı ve ekibini görevlendirdik. Her bir limanı, bölgeyi gezerek balıkçıların sorununu saptayın diye.

En taze balığın Ankara’da olduğu söyleniyor ama balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda, balığın satıldığını, hazırlandığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. Eski hal gerçekten de sizin hakkınız değildi. Şimdi hakkınız teslim edildi.”

‘HEPİMİZ BU ÜLKEDE BARIŞ, HUZUR İSTİYORUZ’

“Bütün bunlar toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyor. Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin 85 milyon insanın huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada.

Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte, beraber olacağız. Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı? Komşumuzu sorgulamaya başladık. Niye kucaklaşmıyoruz, helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim?”

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