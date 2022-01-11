Kılıçdaroğlu’dan AKP ve MHP’ye: Devleti soyanlara ortak mısınız?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 20 Aralık'ta döviz kurundaki dalgalanmadan birilerinin milyarlar kazandığını söyledi. Araştırma önergesini reddeden AKP'li ve MHP'li vekillere sert çıktı: Bu devleti kim soydu, araştıralım. "Hayır" diyorlar. Siz bunlara ortak mısınız?

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, geçen yıl 20 Aralık’ta dolar kurundaki büyük dalgalanmadan birilerinin büyük rant elde ettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Bakın 20 Aralık gecesi malum dolarda ciddi bir düşüş oldu. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu, iki gün sonra gitti 13 TL’den dolar satın aldı. Milyarlar liraca para kazandılar bazıları. Dedik ki bunu araştıralım. Kim parayı kazandı. kim kaybetti? AKP ve MHP milletvekilleri “Hayır, bunu araştırmayın” dediler.

– Buradan açıkça şikayet ediyorum. AKP milletvekilleri ve MHP milletvekilleri. fakirin fukaranın yanında değil soyguncunun yanında yer almıştır. 84 milyon insan soyuluyor! Kim soydu? Bu devleti kim soydu, araştıralım. Hayır. Siz bunlara ortak mısınız?

HÜKÜMET ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞIYOR

– Bir yılda akaryakıta tam 46 kez zam geldi. Dolar artar zam gelir, dolar düşer zam gelir.

– Şu anda devlet yönetilmiyor. Hükümet çoklu organ yetmezliği yaşıyor. Adalet, devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetim istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.

HER YERDE ADALETSİZLİK VAR

– Yargının en tepesindeki başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı da adaletsizliği söylüyor. Evet, temel bir meselemiz var. Adaleti sağlamazsınız devleti yönetemezsiniz, güveni sağlayamazsınız, bir araya gelemezsiniz, toplumsal bilinciniz gelişmez. Devletin dini adaletse bunların yaptığı ne? Her yerde adaletsizlik var.

BAHÇELİ’YE KAPAK OLSUN

– Tam bir çöküş yaşanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? 1. Yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet. 2.İhracatçılara “ihracat bedelinin yüzde 25'ini getirip Merkez Bankasına yatıracaksın” dediler. 3. Bu, Bahçeli’ye kapak olsun; vatandaşlığı satmak.

– Konut alana vatandaşlık veriyorlardı… Baktılar bu iyi tutmadı. Bankada 500 bin dolara yatırana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermeye başladılar! Hani siz ülkücüydünüz, hani siz milliyetçiydiniz?

DOLAR BARONLARINA HİZMET EDİYOR

– Erdoğan çıksın şunu söylesin: “Ey Kılıçdaroğlu, sen faiz yükseldi diyorsun, bak devletin faiz oranları düştü.” Diyebilir mi? Diyemez! Peki kime hizmet ediyor? Dolar baronlarına, faizcilere hizmet ediyor, vatandaşa değil…

TEFECİLERE 193 MİLYAR ÖDENDİ

– Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan’dır! İnanmıyorsunuz değil mi? İspat edeceğim. Bu bütçede 240 milyar 400 milyon faiz ödeyecekler. Bu bütçe imzalanıp bugüne gelene kadar bu rakamların hepsi değişti. Londra’daki tefecilere 193 milyar ödendi.

Kılıçdaroğlu’nun gündeme ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

– Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren, Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum.

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

– Hepimiz farklıyız. Kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ama hepimiz güzel ülkemizde huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Türkiye’yi eski huzurlu günleri getireceğiz, 84 milyon vatandaşımıza bunun sözünü veriyorum. Umutsuzluğuna kapılmayın.

12 BİNDEN FAZLA GAZETECİ İŞSİZ

– Basın Özgürlüğü raporunun bir bölümünü okuyacağım: Kapanan gazeteler ve TV’ler… 12 bini aşkın işsiz basın mensubu… Gözaltına alınan, hapsedilen, öldüresiye dövülen gazeteciler… Gazetecileri hedef alan polis şiddeti, habere erişimin kamu gücüyle engellenmesi… Basın özgürlüğü kadar önemli bir şey yoktur. İfade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması demokrasilerde kabul edilemez.

SİYASETÇİNİN ALKIŞA DEĞİL ELEŞTİRİYE İHTİYACI VAR

– Kim olursa olsun, ahlaklı olduğu sürece istediklerini yazabilecekler, istedikleri gibi siyasetçiyi eleştirebilecekler biz de o eleştirilerden ders almasını bileceğiz. Siyasetçinin alkışa değil tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Buradan basın dünyasına da bir şeyler söylemek isterim. Hiç merak etmeyin, az kaldı.

– Binlerce engelli kadrosu boş. Dışarıda ise engellilerde çok işsiz var. Engellilerle ilgili anayasada özel bir düzenleme var. Devlet, sakatların toplum hayatına uyumunu sağlamak zorundadır. O boş kadroların da tüm engellilere hakkaniyetle haklarını teslim edeceğiz. Ne zaman? Bizim iktidarımızda! Millet iktidarında…

TARIM BAKANI’NIN ATAMA YAPACAK KAPASİTESİ VAR MI?

– Ziraat mühendisleri var. Ataması yapılmıyor. Tarım Bakanı’nın atama yapacak kapasitesi, gücü var mı? Tarım Bakanı büyük ihtimalle şunu söyleyecektir: Limon satın, tarımla uğraşın.

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