Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı. Mesajında AKP iktidarı ve uygulamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

* Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz.

* İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil…

* Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs'ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs

Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı İlginizi Çekebilir Taksim'e yürümek isteyen gruplara gözaltı Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı İlginizi Çekebilir Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster