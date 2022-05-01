Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs’ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayınladı. Mesajında AKP iktidarı ve uygulamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

* Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve uyguladığı yanlış politikaları nedeniyle, ülke olarak ciddi bir sosyoekonomik buhranı yaşıyoruz.

* İşsizliğe mahkum edilen milyonlarca emekçimizin ve ailelerin yaşadığı zorluklar, maalesef Saray ve şürekasının umurunda bile değil…

* Hiç umutsuzluğa kapılmayın, sözüm söz; üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, alın terinizin karşılığını alacağınız, örgütlü mücadelenizin desteklendiği ve #1Mayıs'ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. #Yaşasın1Mayıs

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