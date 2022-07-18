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Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK borçlarıyla ilgili düzenlemeyi açıklamasının ardından "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" paylaşımları yapılmıştı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin çıkabileceğinin sinyalini veren yeni bir mesaj paylaştı.

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Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödemekte zorlanan gençlere “Faizli KYK borçlarını ödemeyin” diye seslenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık” demişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN EYT MESAJI

Erdoğan’ın açıklamasının ardından, sosyal medyada “Teşekkürler Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle binlerce paylaşım yapıldı.

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Mesajında emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin çıkabileceğinin sinyalini veren Kılıçdaroğlu, Türkçe olarak ‘yükleniyor’ anlamına gelen ‘Loading…’ kelimesini paylaştı.

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