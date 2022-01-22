Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘dil kopartma’ tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sert tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı" dedi.

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Camide cemaate seslendiği konuşmasında Sezen Aksu’nun sözlerini hedef alarak “O dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi.

CHP lideri, gazeteci Sedef Kabaş’ın gözaltına alınmasını da paylaşımında gündeme getirdi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İÇİN…”

*Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır.

*Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde.

*Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.

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