Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sığınmacılara vatandaşlık verip oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Muhalefet, seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz" açıklamasına ilişkin,"Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum" dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar olduğu taktirde Suriyeli, Afgan ve diğer mültecileri ülkelerine geri göndereceği yönündeki söylemine karşılık, mültecileri göndermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi:

*Erdoğan iktidarda kalırsa kendi ifadesiyle mültecileri, doğru deyişle sığınmacıları ülkelerine göndermeyeceğini söyledi. Bizce bu üç nedenden dolayı yanlış olur.

1- Sığınmacılar toplumda yozlaşmaya –başta kültürel- yol açıyor,

2- Sığınmacıların emeği acımasızca sömürülüyor,

3- Suriye ile hiç barışmak istemediği anlaşılıyor.

*Biz barışacağız. Suriye'de çözümle birlikte barışacak, sığınmacıların güven içinde hayatlarını sürdüreceği koşulları sağlayacak ve onları güven içinde evlerine dönmelerine olanak sağlayacağız.

“Cumhurbaşkanı daha önce Suriye'de barış sağlanınca geri dönebileceklerini, hatta Suriye içindeki kampların bu amaca da hizmet ettiğini söylemişti? Söylem değişikliğini neye bağlıyorsunuz?” sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a, “Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun?” sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Erdoğan ilk defa böyle bir şey söylüyor. Ben bunun altında seçim hesabı olabileceğinden kuşkulanıyorum.

*Sormak gerekiyor: Sen sığınmacılara vatandaşlık verip, onlara oy kullandırarak koltuğunu mu korumak istiyorsun?

*Kendi vatandaşlarından değil, Suriyelilerden, Afganlardan medet umarak koltuğunu korumaya çalışan bir anlayış Türkiye'yi yönetemez.

*Sığınmacılara vatandaşlık vermek istiyorsan gidelim referanduma, halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini?

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