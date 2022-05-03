Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan liderlere bayram tebriği

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla liderleri telefonla arayarak tebrik etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan liderlere bayram tebriği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlerin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da elektriksiz aileyi ziyaret etti İlginizi Çekebilir Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da elektriksiz aileyi ziyaret etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu Ali Babacan CHP Cumhurbaşkanı Erkan Baş Gül HDP istanbul İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mithat Sancar Pervin Buldan Ramazan