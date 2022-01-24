Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce’nin iddiasına yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Muharrem İnce'nin "Muhalefet Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" iddiası hatırlatılan Kılıçdaroğlu "Hangi haber kaynağına dayandırdığını bilmiyorum. Yorum yapma şansım da yok öyle bir konu da yok." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.

İki liderin görüşmesinin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuşan Ali Babacan gündemlerinin ülke ekonomisi ve 6 partinin mutabakatıyla yürütülen parlamenter sisteme geçiş süreci olduğunu aktardı. Ortak fikir alışverişinin yaşandığı verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Babacan sözü Kılıçdaroğlu’na verdi.

Kılıçdaroğlu ise açıklamasında şunları dile getirdi:

* Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolayısıyla 6 siyasi partinin bir araya gelip Türkiye’nin ufkunu açması, yeni bir yol haritası açması son derece değerli.

* Bizim siyaset tarihimiz açısından da çok değerli. Bu çalışmayı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız.

* Geçiş süreciyle ilgili de sayın genel başkanın önerileri oldu. O konu da son derece değerli. Neyi nasıl yapacağımızı bugünden düşünmek bizim sorumluluğumuz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde nasıl bir başarı sağladıysak, yol haritasında da ciddi, tutarlı bir çalışma yapacağız.

* Ekonomiyi de diğer konuları da konuştuk. Ekonomideki tabloyu da konuştuk. Enerji, doğalgaz fiyatları. Bunların sanayiye getirdiği maliyet, bunların vatandaşa yansıması bunlar da elbet görüşüldü.

“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR, SAVRULUYOR”

* 3 gün süreyle doğalgazın kesilmesi, üretimin aksaması Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır. Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Sorunları çözme iradesi yok. Bizim açımızdan son derece kaygı verici bir tablo.

* İran hükümetinin açıklamasına inanmak zorundayız. Burada sorun yeni bir sorun değil aslında. Geçmişte de zaman zaman bu kesintiler oldu ama depolarımız doluydu. Sorun var olan depoların doldurulmaması.

* 2018 Ocak ayında var olan depolardaki gaz yüzde 73 oranında şimdi yüzde 32 seviyesinde. Niçin? O zaman liyakatli kadrolar az da olsa vardı.

İNCE’NİN İDDİASINA YANIT

Muharrem İnce’nin “Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü” iddiası hatırlatılan Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Sayın İnce’nin açıklamasını bilmiyorum. Hangi haber kaynağına dayandırdığını da bilmiyorum o nedenle yorum yapma şansım da yok öyle bir konu da yok.”