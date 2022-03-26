Kılıçdaroğlu’ndan Nilüfer Tatar’a başsağlığı ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon kumpasında hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar’ı ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ziyarette ‘helalleşme' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz” dedi.

DEVLETİN ASKERİMİZLE HELALLEŞMESİ LAZIM

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

* Bu adaletsizliklerin bir şekliyle giderilmesi lazım ve helalleşme kavramını da bu şekliyle dile getirdim. Balyoz kumpasında kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim.

*Bir haksızlık var mı, evet var. Aile acıları hala yaşıyor mu, evet hala yaşıyor. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor.

*Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım.

*Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi, bunun da bilinmesi lazım.

*Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı, bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım.

BU ACILARIN TAMAMINI TELAFİ EDECEĞİZ

* Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar. Buradan bütün milletime söz veriyorum: bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız.

*Yine milletime söz veriyorum, bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın. Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli.

*Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturup helalleşeceğiz.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Gençler siyasete girdiği zaman bu toplumun kaderi değişecek