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Kılıçdaroğlu’ndan Pençe-Kilit operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna katılan Mehmetçik'e destek mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan Pençe-Kilit operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibariyle karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından operasyonuna katılan Mehmetçik’e destek mesajı paylaştı.

“ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİN AYAĞINA TAŞ DEĞDİRMESİN”

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte.

* Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

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