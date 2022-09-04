Kılıçdaroğlu’ndan Sivas Kongresi mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi’nin 103. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi'nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyetimizin temellerini attılar… Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız!”

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