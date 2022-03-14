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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tıp Bayramı’ mesajı: Saray’daki zatı göndereceğiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 12:09 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tıp Bayramı’ mesajı: Saray’daki zatı göndereceğiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

“SABREDİN, ÇOK AZ KALDI; SANDIKTA SARAY’DAKİ ZATI GÖNDERECEĞİZ”

Paylaşımında iktidarı da eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz!

*Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. #14MartTıpBayramı kutlu olsun!

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