Kılıçdaroğlu’ndan TÜİK Başkanı’na yanıt

Bir gazeteye verdiği demeçte enflasyon rakamlarının düşük gösterildiği iddiasına yanıt veren TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi. Dinçer'e ilk tepki "84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!" sözleriyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in “Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum” açıklamasına yanıt verdi.

“84 MİLYONUN AHINI ALDINIZ VAHI KALDI”

Konut Görevlileri Sendikası ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK Başkanı’nın enflasyona yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine

“Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı… 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!” dedi

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise, “Millet İttifakı adayımızı belirleyecek hiç kimse şundan endişe duymasın, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak” ifadesini kullandı.