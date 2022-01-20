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Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Erdoğan aleyhine açtığımız 5 kuruşluk davayı kazandık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:19 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Erdoğan aleyhine açtığımız 5 kuruşluk davayı kazandık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davanın kazanıldığını duyurdu.

“HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!”

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!”

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