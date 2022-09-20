Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyareti mitinge dönüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da esnaf ziyareti adeta mitinge dönüştü.

Evren DEMİRDAŞ

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Merkez ilçesi Harput Caddesi’nde kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle esnaf gezmekte zorlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha önceki il ziyaretlerinde de olduğu gibi sokakta halka seslendi.

Elazığlılara sosyal medya hesabından da teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Gençliğimin şehri Elazığ’da bizi bağrına basan halkımıza teşekkür ederim. İnadına büyüteceğiz bu birlikteliği. Hep beraber, hep beraber…” ifadelerine yer verdi.