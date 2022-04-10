Kilosu 300 lira, herkes onun peşinde

Doğal ve şifalı bir ürün olan, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ortaya çıkan, daha çok kansızlık hastalığına iyi gelmesiyle tanınan Kuzugöbeği Mantarı az bulunması nedeniyle yüksek rakamlara alıcı bulabiliyor. Hemen her gün her şeye gelen aşırı zamlardan sonra Muğlalılar parasal değeri yüksek olan bu mantarın peşine düştü. Yurt dışında kurutulmuşunun kilosu 200 Euro’ya(3 bin lira) kadar satılan mantar, ülkemizde 300 liradan satılıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Kansızlık ve anemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Prostat kanserine karşı korur. Kan şekerini dengeleyen mantar ayrıca karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı korur. Karaciğer enzimlerinin yenilenmesini sağlıyor.

Katarakt, glokom gibi sağlık sorunlarına iyi gelip göz hastalıkları tedavisinde kullanılır. B2 vitamini eksikliği tedavisinde kullanılan mantar bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyabete iyi gelir. Güçlü protein kaynağıdır. Vücut direncini arttırır. Konsantrasyonu arttırır.

KİLOSU 300 LİRA

Ülkemizde en çok Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişen Kuzugöbeği Mantarı zengin toprakları sever. Orman açıklıkları, yol ve akarsu kenarları, bitki örtüsü, yanmış araziler ve fındık, kayın, akçaağaç ve karaağaçların altında bulunur Kavurmasından yoğurtlu, kaymaklı her türlü yemeği yapılan mantar 300 liradan alıcı bulunca dar gelirlinin yeni kazanç kapısı oldu.

Özellikle Muğla ve çevresindeki fazla yağışların ardından hemen her yerde toplanmaya başladı. Osmaniye'de restoran işleten Yakup Şahin, aşırı zamlar nedeniyle vatandaşın restoranlara daha az gitmesi nedeniyle kazançlarının düştüğünü söyledi.

Şahin, “Biz yine yerler kendimizin olduğu için idare ediyoruz. Kazançları çok düşen vatandaşlar nereden gelir sağlarımın peşinde. Bu nedenle de kime rastlasam mantar toplamaya çıktığını söylüyor. Biz burada pişirmek için kilosunu 300 liradan alıyoruz” dedi.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI NEDİR?

Morchellaceae familyasından gelen Kuzugöbeği (morchellaesculenta)mantarı, bir bitki türü. Tek tek ve küçük bitkiler grubu halinde yetişen bu bitki ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişir. Hava durumu ve bulunduğu yere göre Mart ortalarında başlayıp Mayıs ayı sonlarına kadar sürer.

İsviçre, Fransa, Belçika, Almanya ve Amerika'da çokça tüketilen mantar yaklaşık olarak 4 ile 6 cm boyutlarında olmakla birlikte son dönemlerde daha irilerine de rastlanabiliyor. Bu mantarda yüksek miktarda B1, B2 ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, kalsiyum ve çinko bulunuyor.

Vücut direncini artırıp zihni açıyor, kansızlığa iyi geliyor. Ayrıca niosin ve selenyum maddeleri taşıdığından özellikle prostat kanserini önlediği biliniyor. Karaciğer ve kalp sağlığını koruyor, bol miktarda B2 vitamini barındırması nedeniyle göz hastalıklarından korunma imkanı da sağladığı biliniyor.

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